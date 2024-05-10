Мишустин пообещал Путину непрерывную работу правительства
Врио премьера Мишустин президенту Путину: пауз в работе правительства не будет
Пауз в работе правительства не будет. Непрерывную работу кабинета министров пообещал президенту России Владимиру Путину врио премьер-министра Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.
Мишустин пообещал Путину продолжать выполнение текущих задач и добавил, что кабмин сдлелает все для развития экономики.
«Сделаем все для развития нашей экономики, чтобы оправдать доверие наших людей, и уверен, что под вашим руководством мы все задачи, поставленные вами, решим», — обратился к президенту врио премьер-министра.