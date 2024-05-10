Подъем автобуса из реки Мойки в Петербурге попал на видео

В Петербурге подняли автобус, упавший с людьми в реку Мойку

Процесс подъема автобуса, который с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, попал на видео. Кадры публикует 78.ru.

На кадрах видно, как закрепленный тросами автобус медленно поднимают из воды. Для этого задействовали кран. Процесс контролируют специалисты.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Жертвами происшествия стали шесть человек.

44-летний водитель автобуса не справился с управлением. Он смог спастись первым, его задержали в качестве подозреваемого.