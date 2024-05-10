США заранее подготовили оружие для Украины

Шеф Пентагона Остин сообщил, что США заранее подготовили часть оружия для ВСУ

США заранее подготовили часть оружия для украинской армии. Об этом в ходе брифинга сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, его слова передает РИА Новости.

«Ожидая возможного получения дополнительного финансирования, мы немного зашли вперед, подготовив некоторые критические вещи», — признался глава оборонного ведомства. Он уточнил, что в их числе были средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для артиллерии и систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В конце апреля Остин сообщил о выделении 6 миллиардов долларов на производство нового оружия для Украины. Он подчеркнул, что новый пакет помощи станет самым крупным.