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22:35, 10 мая 2024Мир

США заранее подготовили оружие для Украины

Шеф Пентагона Остин сообщил, что США заранее подготовили часть оружия для ВСУ

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США заранее подготовили часть оружия для украинской армии. Об этом в ходе брифинга сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, его слова передает РИА Новости.

«Ожидая возможного получения дополнительного финансирования, мы немного зашли вперед, подготовив некоторые критические вещи», — признался глава оборонного ведомства. Он уточнил, что в их числе были средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для артиллерии и систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В конце апреля Остин сообщил о выделении 6 миллиардов долларов на производство нового оружия для Украины. Он подчеркнул, что новый пакет помощи станет самым крупным.

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      Марина Совина
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