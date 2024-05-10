Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 10 мая 2024Россия

Украинский дрон атаковал трактор под Белгородом

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке БПЛА ВСУ на трактор

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле трактор на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, атака произошла в районе села Леоновка Валуйского городского округа. Водитель трактора, управлявший машиной в момент нападения, не пострадал.

«В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство повреждено. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской области нашли беспилотник. Идет ли речь о том же дроне, что подавили в Радищевском районе, неизвестно. БПЛА обнаружили 20 апреля, а спустя два дня вывезли. При этом принадлежность летательного аппарата не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел встречу с Мишустиным

      Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина

      Уехавший в Белоруссию польский судья поблагодарил Лукашенко за охрану

      Экс-первая ракетка мира из США рассказала о вдохновляющем ее россиянине Рублеве

      Мишустин пообещал Путину непрерывную работу правительства

      В США попросят исключения на запрет импорта урана из России

      Боррель заявил об отсутствии интереса Китая повлиять на Россию по Украине

      Украинский дрон атаковал трактор под Белгородом

      Шульгинов покинет пост главы Минэнерго

      Газопроводы в нескольких областях Украины подверглись удару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше