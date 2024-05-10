Украинский дрон атаковал трактор под Белгородом

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке БПЛА ВСУ на трактор

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле трактор на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, атака произошла в районе села Леоновка Валуйского городского округа. Водитель трактора, управлявший машиной в момент нападения, не пострадал.

«В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство повреждено. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской области нашли беспилотник. Идет ли речь о том же дроне, что подавили в Радищевском районе, неизвестно. БПЛА обнаружили 20 апреля, а спустя два дня вывезли. При этом принадлежность летательного аппарата не уточняется.