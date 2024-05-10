Володин раскрыл дату рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера

Володин: Госдума рассмотрит 10 мая кандидатуру Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, его кандидатуру рассмотрят 10 мая. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, обсуждение кандидатуры председателя пройдет во всех фракциях. Мишустин выступит с докладом, после чего прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций. После этого состоится голосование по вопросу утверждения кандидатуры председателя.

В ходе обсуждения кандидатуры депутатам необходимо получить ответы на вопросы о том, как будут решаться задачи, поставленные Путиным, подчеркнул Володин. В частности, речь идет о демографической политике и повышение благополучия людей.

6 мая Путин поблагодарил уходящее в отставку правительство страны за совместную работу.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента 7 мая.