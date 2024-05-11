Хавбек «Монако» Головин вошел в символическую сборную сезона чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную сезона чемпионата Франции по версии EA Sports. Об это сообщается на странице Лиги 1 в соцсети X.

Хавбек получил рейтинг 94. «Работаем», — прокомментировал Головин новость в своем Telegram-канале.

Россиянина признавали лучшим игроком месяца «Монако» четыре раза за сезон. Он был удостоен званий в сентябре, октябре, ноябре и марте. В нынешнем сезоне Головин забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 25 матчах чемпионата Франции.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.