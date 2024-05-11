Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге несколько дней не отдыхал

СК: водителю упавшего в Мойку автобуса несколько дней не обеспечивали отдых

Водителю автобуса, упавшего в реку Мойка в Санкт-Петербурге, в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. В его обязанности входил контроль за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Позднее стала известна причина ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи.

