Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:51, 11 мая 2024Силовые структуры

Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге несколько дней не отдыхал

СК: водителю упавшего в Мойку автобуса несколько дней не обеспечивали отдых
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Водителю автобуса, упавшего в реку Мойка в Санкт-Петербурге, в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. В его обязанности входил контроль за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Позднее стала известна причина ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

      Во Франции заявили о вреде западной помощи Украине

      Экс-судья Шмидт оценил вероятность участия Польше в конфликте на Украине

      «Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионат России

      Акция против закона об иноагентах в Грузии завершилась

      Германия назвала наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной

      В Чехии раскрыли планы НАТО по вступлению Украины в альянс

      Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

      Илон Маск анонсировал очередной испытательный полет Starship

      На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше