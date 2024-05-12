Названа возможная причина пожара под завалами дома в Белгороде

Пожар под завалами в Белгороде мог спровоцировать взрыв баллона для водоочистки

Пожар под завалами дома, который частично обрушился в Белгороде, мог спровоцировать взрыв баллона для водоочистки. Возможную причину возгорания назвало Shot.

Отмечается, что такую информацию изданию сообщили в управляющей компании. Из-за постоянного тления под завалами больше нечем дышать, также говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Белгороде после частичного обрушения дома госпитализировали 16-летнего подростка. Он находится в реанимации. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов и передали медикам мужчину.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. В Минобороны России сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».