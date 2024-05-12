Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 12 мая 2024Россия

Спасатели оценили шансы найти выживших при обрушении дома в Белгороде

Спасатели заявили, что надежды найти выживших под завалами в Белгороде почти нет

Кадр: МЧС России

Спасатели оценили шансы обнаружить выживших под завалами дома, который частично обрушился в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Shot.

Спасатели заявили изданию, что надежды найти выживших почти нет. Отмечается, что под завалами больше нечем дышать из-за постоянного тления.

Ранее в МЧС России сообщили, что число жертв при обрушении подъезда дома возросло до пяти. Их тела извлекли из-под завалов. Кроме того, перед этим спасатели достали из-под завалов и передали медикам мужчину.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Днем в городе обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. В Минобороны России сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

      МЧС сообщило еще об одном погибшем при обрушении дома в Белгороде

      Названа возможная причина пожара под завалами дома в Белгороде

      Названы негативные последствия вечернего приема пищи

      Спасатели оценили шансы найти выживших при обрушении дома в Белгороде

      Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло

      Американская теннисистка оценила судейство на турнире русским матом

      В Британии назвали опасным продвижение войск России в Харьковской области

      Стала известна судьба поврежденного от удара ВСУ дома в Белгороде

      Подросток в Белгороде попал в реанимацию после обрушения дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше