Спасатели оценили шансы найти выживших при обрушении дома в Белгороде

Спасатели заявили, что надежды найти выживших под завалами в Белгороде почти нет

Спасатели оценили шансы обнаружить выживших под завалами дома, который частично обрушился в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Shot.

Спасатели заявили изданию, что надежды найти выживших почти нет. Отмечается, что под завалами больше нечем дышать из-за постоянного тления.

Ранее в МЧС России сообщили, что число жертв при обрушении подъезда дома возросло до пяти. Их тела извлекли из-под завалов. Кроме того, перед этим спасатели достали из-под завалов и передали медикам мужчину.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. Днем в городе обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. В Минобороны России сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

