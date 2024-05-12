Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:59, 12 мая 2024Россия

Стало известно об атаке на горячую линию минздрава Белгородской области

Работа горячей линии минздрава Белгородской области восстановлена после атаки

Фото: rivage / Unsplash

Горячая линия минздрава Белгородской области, которую открыли для родственников пострадавших при частичном обрушении многоэтажного дома, восстановила работу после атаки. Об этом ведомство сообщило Telegram.

Отмечается, что атаки на линию начались около 18:10. О восстановлении минздрав заявил в районе 18:37.

Перед этим стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода. Утверждалось, что из-за обстрела также начался пожар.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. На момент написания материала известно о восьми жертвах.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

      В США заявили о сильном проигрыше Украине в конфликте с Россией

      Стало известно об атаке на горячую линию минздрава Белгородской области

      В Белгороде началась новая эвакуация из-за взрывов

      Последняя команда РПЛ разгромила «Пари НН»

      Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении

      В США усомнились в независимости прокурора по делу WADA и китайских пловцов

      Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода

      На Украине подтвердили стрелковые бои в Волчанске

      Украина в пятый раз за день обстреляла Белгород

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше