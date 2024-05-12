Стало известно об атаке на горячую линию минздрава Белгородской области

Работа горячей линии минздрава Белгородской области восстановлена после атаки

Горячая линия минздрава Белгородской области, которую открыли для родственников пострадавших при частичном обрушении многоэтажного дома, восстановила работу после атаки. Об этом ведомство сообщило Telegram.

Отмечается, что атаки на линию начались около 18:10. О восстановлении минздрав заявил в районе 18:37.

Перед этим стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода. Утверждалось, что из-за обстрела также начался пожар.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. На момент написания материала известно о восьми жертвах.

