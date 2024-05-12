МОК заявил об ответственности работающих с россиянами стран на Олимпиаде

МОК: НОК, аккредитовавшие российских тренеров, понесут ответственность на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об ответственности стран, которые будет работать с российскими тренерами на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским или белорусским паспортом на Олимпиаду-2024, несут полную ответственность за своих должностных лиц. Отмечается, что особую проверку для россиян МОК планировать не устраивает.

30 апреля стало известно, что власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на ОИ-2024 более чем от 20 российских волонтеров. Позднее добровольцы рассказали, что планируют обратиться к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.