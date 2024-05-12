Очевидцы рассказали о криках пенсионера под завалами дома в Белгороде

Под завалами дома в Белгороде кричит пожилой мужчина, он жил на первом этаже

Под завалами частично обрушившегося в Белгороде подъезда дома слышен крик пожилого мужчины. Об этом Telegram-каналу Shot рассказали очевидцы.

Мужчина, по их словам, жил на первом этаже рухнувшего подъезда. После обрушения на место ЧП прибежала его дочь, которая узнала голос отца под грудой обломков. Пенсионер продолжает общаться со спасателями, однако добраться до него пока не удается.

Кроме того, по предварительным данным, под завалами могут находиться две семьи: одна с тремя детьми, другая — с 11-летним ребенком, страдающим аутизмом. Связь с ними до сих пор не могут установить.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 19 человек, среди них двое детей.

На месте ЧП во время разбора завалов произошло повторное обрушение, в результате которого три спасателя получили травмы. Из-под завалов спасатели смогли достать женщину.