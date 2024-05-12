Из-под завалов после обрушения дома в Белгороде извлекли женщину

Экстренные службы: из-под завалов подъезда дома в Белгороде извлекли женщину

В Белгороде из-под завалов после обрушения подъезда дома извлекли женщину. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасатели достали из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, она жива», — сообщает информагентство со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что под завалами дома, где произошло частичное обрушение, нашли живого человека. В оперативных службах заявили, что ведется его деблокирование.

Кроме того, стало известно, что при повторном обрушении в доме спасатели получили переломы.

Подъезд жилого дома по улице Щорса в Белгороде обрушился 12 мая. В Минобороны России сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 19 пострадавших, среди которых двое детей. Он также опроверг данные о жертвах в результате обрушения.