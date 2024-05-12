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11:11, 12 мая 2024Спорт

Семак одной фразой оценил встречу с главой «Газпрома» после поражения «Зенита»

Семак не стал рассказывать о разговоре с Миллером после поражения «Зенита»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о встрече c главой компании «Газпром» Алексеем Миллером после поражения клуба в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

Семак фразой «все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке» оценил встречу с Миллером. Он не стал раскрывать содержание разговора.

11 мая «Зенит» проиграл ЦСКА в матче РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После матча Миллер направился в раздевалку сине-бело-голубых.

После 28 матчей «Зенит» потерял лидерство в РПЛ, занимая второе место с 51 очком. На первую строчку переместилось московское «Динамо», в активе которого 53 очка.

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      Анастасия Борисова
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