Стали известны санкции при попытке пронести российский флаг на ЧМ по хоккею

У болельщиков отберут российские флаги на чемпионате мира по хоккею

В Международной федерации хоккея (IIHF) рассказали о санкциях за попытку проноса российского флага на чемпионат мира по хоккею 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В IIHF заявили, что соответствующие флаги будут удалены с арены. Их будут отбирать у болельщиков при входе.

О запрете на российские и белорусские флаги на чемпионате мира стало известно 8 мая. Болельщикам будет запрещено проносить на трибуны любую атрибутику России и Белоруссии.

ЧМ-2024 пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.

Сборная России пропустит мировое первенство из-за санкций со стороны IIHF. Ряд европейских федераций также отказались от вызова в состав национальных команд игроков из Континентальной хоккейной лиги.