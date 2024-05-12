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14:06, 12 мая 2024Россия

В Совфеде действия Киева назвали «обыкновенным фашизмом»

Сенатор Андрей Климов назвал действия Киева «обыкновенным фашизмом»
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал действия Киева «обыкновенным фашизмом». Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

Сенатор отметил, что «киевскому режиму хватает воли и мозга» воевать только с гражданским населением. «Ничем другим удары по гражданским объектам объяснить нельзя», — сказал он.

Кроме того, Климов уточнил, что российские войска не перестанут наступать. «Мы наступаем, чтобы они перестали в упор расстреливать Белгород. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, потому что Киев обстреливал Донбасс восемь лет подряд», — пояснил он.

Сенатор добавил, что именно кровожадные действия Киева послужили началом специальной военной операции и об этом забывать нельзя. «Иного способа остановить этих нелюдей не существует», — заключил Климов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт в Белгороде — это «еще одно кровавое звено в цепочке преступлений Киева». Дипломат добавила, что прицельные удары по мирным жителям стали почерком преступной группировки Зеленского.

12 мая в Белгороде после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома на Харьковской горе. В результате попадания снаряда в здание пострадали около 30 человек, еще десятки могут находиться под завалами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место происшествия и пообещал сообщить все подробности позже.

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      Марк Успенский
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