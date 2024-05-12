В Совфеде действия Киева назвали «обыкновенным фашизмом»

Сенатор Андрей Климов назвал действия Киева «обыкновенным фашизмом»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал действия Киева «обыкновенным фашизмом». Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

Сенатор отметил, что «киевскому режиму хватает воли и мозга» воевать только с гражданским населением. «Ничем другим удары по гражданским объектам объяснить нельзя», — сказал он.

Кроме того, Климов уточнил, что российские войска не перестанут наступать. «Мы наступаем, чтобы они перестали в упор расстреливать Белгород. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, потому что Киев обстреливал Донбасс восемь лет подряд», — пояснил он.

Сенатор добавил, что именно кровожадные действия Киева послужили началом специальной военной операции и об этом забывать нельзя. «Иного способа остановить этих нелюдей не существует», — заключил Климов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт в Белгороде — это «еще одно кровавое звено в цепочке преступлений Киева». Дипломат добавила, что прицельные удары по мирным жителям стали почерком преступной группировки Зеленского.

12 мая в Белгороде после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома на Харьковской горе. В результате попадания снаряда в здание пострадали около 30 человек, еще десятки могут находиться под завалами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место происшествия и пообещал сообщить все подробности позже.