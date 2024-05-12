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01:31, 12 мая 2024Россия

Женщина погибла, десятки человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Что известно об атаке?

Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина и 29 человек ранены

Фото: «Настоящий Гладков» / Telegram

Женщина погибла, 29 человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 11 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, мирная жительница скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Предварительно, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.

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В городе повреждены 49 квартир и четыре социальных объекта

От прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Поврежденными оказались 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта.

Также было повреждено остекление в четырех социально значимых объектах. Речь идет о городской больнице №2 Белгорода, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школе №41.

Кроме того, от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно ликвидированы, всего поврежден 21 автомобиль.

В Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое выбиты кровля и навес одного частного жилого домовладения, добавил губернатор.

На местах работают все оперативные и аварийные службы.

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10 мая 2024

В Белгороде семь раз за сутки объявляли ракетную опасность

За сутки 11 мая в Белгороде семь раз запускали сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призывал находящихся на улице граждан спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал застал дома, он рекомендовал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами

Первая воздушная тревога в городе прозвучала в ночь с 10 на 11 мая. Еще одну запустили в четыре часа утра по московскому времени. Затем Гладков сообщил еще о двух сигналах ракетной опасности. О пятой тревоге за сутки губернатор предупредил в 13:42 по московскому времени. В 19:15 появился пост о шестом сигнале, а в 19:52 — о седьмом.

В ночь на 11 мая ВСУ атаковали село Гора-Подол в Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле были повреждены линии электропередачи, без света остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено, однако никто из жителей не пострадал.

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      Марина Совина
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