Названа дата запуска «Прогресса МС-27» к МКС

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-27» планируется запустить к МКС 30 мая

Транспортный корабль снабжения «Прогресс МС-27» планируется запустить к Международной космической станции (МКС) 30 мая. Соответствующую дату назвали в госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты с космодрома Байконур с кораблем намечен на 30 мая в 12:42 по московскому времени. Стыковка грузовика с МКС должна состояться 1 июня в 15:02.

В апреле «Прогресс МС-27» прошел вакуумные испытания.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».