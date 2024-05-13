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11:28, 13 мая 2024Спорт

Олимпийский чемпион из Чехии выступил против отстранения России

Олимпийский чемпион по хоккею Ружичка выступил против отстранения России
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Олимпийский чемпион и бывший нападающий сборной Чехии Владимир Ружичка выступил против отстранения сборной России по хоккею от международных турниров. Его слова приводит CNN Prima NEWS.

Ружичка заявил, что спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации. «Они хотят заниматься спортом и соревноваться, и это единственное, что их волнует», — отметил он, добавив, что не понимает решения некоторых хоккейных федераций не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для участия в чемпионате мира.

17 февраля американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл высказался об отстранении россиян от международных турниров. Менелл заявил, что санкции против сборной России не имеют смысла для мирового хоккея.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). В частности, команды пропускают чемпионат мира 2023 года. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику этих стран.

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      Анастасия Борисова
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