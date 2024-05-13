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15:31, 13 мая 2024Спорт

Стало известно о последствиях разговора главы «Газпрома» с игроками «Зенита»

Глава «Газпрома» Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал оставить футболистов петербургского «Зенита» без бонусов за неудовлетворительные результаты. О последствиях разговора в своем Telegram-канале рассказал журналист Кирилл Легков.

«Бонусы там приличные. До 300 тысяч по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения», — поделился подробностями он. Журналист добавил, что у Миллера был тяжелый разговор с главным тренером Сергеем Семаком, которого предупредили об угрозе увольнения за катастрофический финиш в Российской премьер-лиги (РПЛ).

11 мая «Зенит» проиграл московскому ЦСКА в матче РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. После матча Миллер направился в раздевалку сине-бело-голубых.

После 28 матчей «Зенит» потерял лидерство в РПЛ, занимая второе место с 51 очком. На первую строчку переместилось московское «Динамо», в активе которого 53 очка.

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      Анастасия Борисова
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