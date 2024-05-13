Уехавший из России комик Белый назвал удививший его за границей факт

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Барселоне, назвал удививший его за границей факт. Об эмиграции он высказался в шоу «Культурная разница», выпуск доступен на YouTube.

По словам юмориста, его жена заметила и рассказала ему, что в Испании можно оформить быструю доставку секс-игрушек. «Просто доставка продуктов, и там же [секс-игрушки]», — пояснил Белый.

Комик заявил, что эта особенность сильно его удивила. «Это что за спонтанная покупка такая?» — поиронизировал он.

Ранее сообщалось, что Белый обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах. Перед этим суд обязал его выплатить 30 тысяч рублей за размещение публикации без маркировки иностранного агента.

Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, юморист принимал участие в создании материалов иноагентов, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России.