Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:40, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик Белый назвал удививший его за границей факт

Кадр: А поговорить? / YouTube

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Барселоне, назвал удививший его за границей факт. Об эмиграции он высказался в шоу «Культурная разница», выпуск доступен на YouTube.

По словам юмориста, его жена заметила и рассказала ему, что в Испании можно оформить быструю доставку секс-игрушек. «Просто доставка продуктов, и там же [секс-игрушки]», — пояснил Белый.

Комик заявил, что эта особенность сильно его удивила. «Это что за спонтанная покупка такая?» — поиронизировал он.

Ранее сообщалось, что Белый обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах. Перед этим суд обязал его выплатить 30 тысяч рублей за размещение публикации без маркировки иностранного агента.

Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, юморист принимал участие в создании материалов иноагентов, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу

      Волочкова заявила об отсутствии алкоголя в своей жизни

      В Грузии осудили избиение полицией протестующих против закона об иноагентах

      Туристка попыталась убежать от грабителя, упала с эстакады и не выжила

      НХЛ наложила на российского хоккеиста максимальный штраф

      Крестивший Белоусова священник высказался о нем

      Модель Перминова показала фото в откровенном наряде

      Песков назвал должность Шойгу в ФСВТС

      Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше