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13:32, 13 мая 2024Бывший СССР

В Киеве дворник сделал мешок для мусора из флага Украины

ТСН: в Киеве дворник сделал мешок для скошенной травы из флага Украины

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Киеве дворник сделал из флага Украины мешок для мусора. Об этом сообщает телеканал ТСН в Telegram.

Уточняется, что в желто-синий мешок дворник собирал скошенную траву. В один момент это заметили прохожие, которые обратились в правоохранительные органы.

«По предварительной информации, сейчас продолжаются следственные действия по инциденту», — передает телеканал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что верит в наличие на плече у Бога шеврона с украинским флагом. Об этом он заявил в своем обращении на Пасху.

На слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это «чем-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья в период открытия ими Америки».

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      Екатерина Грищенко
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