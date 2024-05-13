В Киеве дворник сделал мешок для мусора из флага Украины

ТСН: в Киеве дворник сделал мешок для скошенной травы из флага Украины

В Киеве дворник сделал из флага Украины мешок для мусора. Об этом сообщает телеканал ТСН в Telegram.

Уточняется, что в желто-синий мешок дворник собирал скошенную траву. В один момент это заметили прохожие, которые обратились в правоохранительные органы.

«По предварительной информации, сейчас продолжаются следственные действия по инциденту», — передает телеканал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что верит в наличие на плече у Бога шеврона с украинским флагом. Об этом он заявил в своем обращении на Пасху.

На слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это «чем-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья в период открытия ими Америки».