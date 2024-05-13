В Раде рассказали о строительстве дорог для русских танков под Харьковом

Гончаренко возмутился ремонтом дорог вместо возведения укреплений под Харьковом

В Верховной Раде Украины возмутились проведением ремонта дорог вместо возведения укреплений в районах Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), а также под Харьковом. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Парламентарий опубликовал информацию о тендере на ремонт дороги, ведущей из Часова Яра в Константиновку. Кроме того, нардеп рассказал, что год назад между Волчанском и Харьковом начали строить трассу.

«Мы что, вместо фортификаций строим дороги, чтобы русским танкам было удобнее ехать?» — отметил Гончаренко.

Ранее Гончаренко обвинил главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова в отсутствии бетонных укреплений и минных полей в Харьковской области. По его словам, сложившаяся на харьковском направлении ситуация демонстрирует «абсолютную деградацию государственных институтов» на Украине.

В свою очередь, украинские власти опровергли отсутствие фортификаций в Харьковской области. Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что «все было построено, но, возможно, не так плотно».