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15:51, 13 мая 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о строительстве дорог для русских танков под Харьковом

Гончаренко возмутился ремонтом дорог вместо возведения укреплений под Харьковом
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Верховной Раде Украины возмутились проведением ремонта дорог вместо возведения укреплений в районах Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), а также под Харьковом. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Парламентарий опубликовал информацию о тендере на ремонт дороги, ведущей из Часова Яра в Константиновку. Кроме того, нардеп рассказал, что год назад между Волчанском и Харьковом начали строить трассу.

«Мы что, вместо фортификаций строим дороги, чтобы русским танкам было удобнее ехать?» — отметил Гончаренко.

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Ранее Гончаренко обвинил главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова в отсутствии бетонных укреплений и минных полей в Харьковской области. По его словам, сложившаяся на харьковском направлении ситуация демонстрирует «абсолютную деградацию государственных институтов» на Украине.

В свою очередь, украинские власти опровергли отсутствие фортификаций в Харьковской области. Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что «все было построено, но, возможно, не так плотно».

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      Екатерина Грищенко
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