Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 13 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Белгородский губернатор Гладков сообщил об опасности ракетного удара

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде и Белгородском районе Белгородской области запустили сигнал сирены ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие.

После объявления сигнала ракетной опасности в Белгороде прозвучали взрывы. Подробностей об их источнике пока нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Через одеяло пытались дышать». В ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против мирных жителей

      В Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучали взрывы

      Польша отменила переговоры с Украиной по сельскому хозяйству из-за коррупции

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Военнослужащие ВСУ заявили о неготовности к обороне Волчанска

      МВД объявило в розыск правнучку летчика СССР Чкалова

      Сотрудники МЧС России пострадали при атаке дрона в ДНР

      В правительстве России поддержали штрафы за сокрытие номеров на машинах

      Сербия присоединилась к проекту китайской лунной станции

      Назван срок прихода 20-градусного тепла в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше