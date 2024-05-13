В российском регионе объявили опасность ракетного удара
Белгородский губернатор Гладков сообщил об опасности ракетного удара
В Белгороде и Белгородском районе Белгородской области запустили сигнал сирены ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие.
После объявления сигнала ракетной опасности в Белгороде прозвучали взрывы. Подробностей об их источнике пока нет.