В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Белгородский губернатор Гладков сообщил об опасности ракетного удара

В Белгороде и Белгородском районе Белгородской области запустили сигнал сирены ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие.

После объявления сигнала ракетной опасности в Белгороде прозвучали взрывы. Подробностей об их источнике пока нет.