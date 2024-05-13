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11:07, 13 мая 2024Россия

В Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучали взрывы

ТАСС: в Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучали взрывы

Фото: Елизавета Денисова / ТАСС

В Белгороде после объявления сигнала ракетной опасности прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС .

Опасность ракетного удара в Белгороде и Белгородском районе объявили в понедельник, 13 мая. Жителей призвали проследовать в укрытия или укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Днем ранее, 12 мая, в Белгороде десять раз звучала сирена ракетной опасности. За минувшие сутки в регионе жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 19 человек, еще 27 пострадали.

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