ТАСС: в Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучали взрывы

В Белгороде после объявления сигнала ракетной опасности прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС .

Опасность ракетного удара в Белгороде и Белгородском районе объявили в понедельник, 13 мая. Жителей призвали проследовать в укрытия или укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Днем ранее, 12 мая, в Белгороде десять раз звучала сирена ракетной опасности. За минувшие сутки в регионе жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 19 человек, еще 27 пострадали.