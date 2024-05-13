Валиева примет участие в шоу Навки

Дисквалифицированная за допинг Валиева выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила»

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Анонс опубликован в Telegram-канале Navka Show.

Какую роль сыграет Валиева, не уточняется. Также в шоу примут участие Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Максим Ковтун, Морис Квителашвили.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.

После этого Валиева прервала тренировки у Этери Тутберидзе и была исключена из состава сборной России. Спортсменка анонсировала участие в ледовом шоу в Китае в главной роли.