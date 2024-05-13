Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
США
4:5
Завершен
Словакия
ЧМ-2024|Группа B
Германия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швеция
ЧМ-2024|Группа B
Швейцария
Сегодня
21:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2024|Группа A
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|35-й тур
20:12, 13 мая 2024Спорт

Валиева примет участие в шоу Навки

Дисквалифицированная за допинг Валиева выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила»
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Анонс опубликован в Telegram-канале Navka Show.

Какую роль сыграет Валиева, не уточняется. Также в шоу примут участие Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Максим Ковтун, Морис Квителашвили.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.

После этого Валиева прервала тренировки у Этери Тутберидзе и была исключена из состава сборной России. Спортсменка анонсировала участие в ледовом шоу в Китае в главной роли.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Поставки газа россиянам в начале мая оказались рекордными

      Ударивший сто раз ножом жену москвич получил 13,5 года колонии

      Турист оставил плохой отзыв о ресторане в Таиланде и оказался под арестом

      Российский стилист раскрыл самые модные оттенки в одежде на лето

      Названа главная особенность Су-57

      Меркель выпустит мемуары

      Валиева примет участие в шоу Навки

      Начальника автоколонны отправили в СИЗО по делу о падении автобуса в Мойку

      Звезда «Приключений Буратино» вышла на связь из реанимации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше