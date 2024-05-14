Кузнецов повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Нападающий «Каролины» Кузнецов повторил достижение Овечкина в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнс» Евгений Кузнецов повторил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на странице NHL Public Relations в соцсети X.

Кузнецов стал шестым действующим игроком, который забросил минимум три шайбы за карьеру в потенциальных встречах на выбывание. Ранее подобного результата удалось достичь Джо Павелски (четыре шайбы), Кори Перри, Александру Овечкину, Патрику Кейну и Крису Крайдеру (все по три гола).

В ночь на 14 мая прошел пятый матч 1/4 финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 4:1, решающий гол на счету Кузнецова. Благодаря победе «Каролина» сократила отставание в серии (2-3).

31-летний Кузнецов перешел в «Каролину» по ходу сезона из «Вашингтона». Всего в девяти матчах текущего плей-офф он забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи.