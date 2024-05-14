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08:35, 14 мая 2024Россия

Мэр показал последствия удара ВСУ по Белгороду

Мэр Демидов опубликовал кадры последствий удара ВСУ по Белгороду
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

Мэр Белгорода Валентин Демидов показал кадры последствий ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Их он опубликовал в Telegram-канале.

На опубликованных снимках видны выбитые окна в многоквартирных домах, а также поврежденные автомобили и дорожное полотно. Также разрушен кирпичный забор одного из домов.

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

«Выбиты стекла в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, в трех частных жилых домах есть повреждения кровли, пострадала школа — выбиты окна и посечен фасад. На этот момент есть данные по шести пострадавшим автомобилям», — написал Демидов.

Украина ударила по Белгороду утром во вторник, 14 мая. Над городом и окрестностями дважды объявляли сирену ракетной опасности, звучали взрывы. Как впоследствии уточнил губернатор Вячеслав Гладков, над регионом перехватили несколько воздушных целей. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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