Названы возможные перемены при новом министре спорта

Депутат Свищев допустил рассмотрение вопроса легионеров новым министром спорта

В Госдуме ждут изменений с приходом нового министра спорта, обозначила член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова. Вместе с главой думского комитета Дмитрием Свищевым они анонсировали в беседе с «Лентой.ру» нововведения, которые ожидаются при назначении на пост губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

«Конечно, когда приходит новый человек в структуру, изменения обязательно должны быть, и мы их ждем, ждем ту программу, которую он озвучил, особенно массовый спорт. Он не в такое уж легкое время вступает в эту должность, потому что, мы все прекрасно знаем, у нас ожидаются сейчас Олимпийские, Паралимпийские игры, но он человек, который уже в регионе увидел те проблемы, которые имеются, и этот багаж, с которым он идет, я думаю, ему поможет и в дальнейшей работе, поэтому в добрый путь, а мы вместе сделаем наш спорт более доступным, более массовым, чтобы наши дети были здоровыми», — высказалась Баталова.

Выступая на заседании Госдумы с программной речью, Дегтярев обозначил много основных тезисов, которые будут лежать в работе министерства, сообщил Свищев. Прежде всего, это реализация майских указов и других поручений президента России Владимира Путина, которые связаны со спортивной тематикой, уточнил он.

«Работы огромное количество. У нас даже сейчас 12 законопроектов в работе совместных. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня неоднократно заявлял о том, что спорт должен стать бесплатным. Имеется в виду, что спорт должен стать прозрачным, должно уйти кумовство в спорте. Об этом все говорят, теперь это надо реализовать. Вопрос легионеров поднимался, вопрос поднимался агентов, то есть те вопросы, которые сейчас на слуху у спортивной общественности. Они, вероятно, будут в ближайшее время подняты для решения в министерстве спорта. Работа огромная», — поделился парламентарий.

Я надеюсь, что министерство спорта совместно с депутатами нашего комитета и другими депутатами думы потрудятся на славу для славы российского спорта Дмитрий Свищев депутат Госдумы

Депутат отметил, что таких руководителей, как Дегтярев, которые успели поработать и в законодательной, и в исполнительной власти немного. Он напомнил, что нынешний губернатор Хабаровского края ранее возглавлял комитет Госдумы по физкультуре и спорту.

«Это очень важно, когда ты не только умеешь законы писать, а еще и понимаешь, что это надо исполнить, понимаешь, с какими проблемами живет та или иная отрасль. Допустим, если мы говорим о спорте, то Михаил Владимирович, будучи губернатором края, как раз с этими проблемами сталкивался ежедневно и решал их, поэтому мы очень надеемся, что его опыт работы поможет ему решать вопросы и проблемы спорта общероссийские», — заключил собеседник «Ленты.ру».

О готовящейся смене нынешнего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина стало известно 7 мая. Главным претендентом на пост стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В комитете Госдумы по физической культуре и спорту единогласно поддержали его назначение. Выступая с программной речью, кандидат на пост министра спорта сообщил, что основной упор в стране будет делаться на развитие массового и детско‑юношеского спорта, передал «Матч ТВ».