Назван врио перешедшего в администрацию президента российского губернатора
Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Об этом сообщили в областном правительстве, передает ТАСС.
Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин перешел в администрацию президента, где получил должность помощника главы государства.
«Врио [губернатора Тульской области] назначен Дмитрий Миляев», — сообщил собеседник агентства.
Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. До этого он более года занимал пост заместителя главы Минобороны. О назначениях в АП, в том числе касательно Дюмина, президент Владимир Путин подписал соответствующие указы во вторник, 14 мая. Антон Вайно сохранил пост руководителя органа, первыми его замами также остались Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями руководителя АП стали Дмитрий Козак, Максим Орешкин, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко.