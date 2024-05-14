Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 14 мая 2024Россия

Назван врио перешедшего в администрацию президента российского губернатора

Врио перешедшего в АП главы Тульской области Дюмина назначили Дмитрия Миляева

Фото: rus.team

Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Об этом сообщили в областном правительстве, передает ТАСС.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин перешел в администрацию президента, где получил должность помощника главы государства.

Материалы по теме:
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки. Каким станет новое правительство России?
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки.Каким станет новое правительство России?
13 мая 2024
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
13 мая 2024
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024

«Врио [губернатора Тульской области] назначен Дмитрий Миляев», — сообщил собеседник агентства.

Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. До этого он более года занимал пост заместителя главы Минобороны. О назначениях в АП, в том числе касательно Дюмина, президент Владимир Путин подписал соответствующие указы во вторник, 14 мая. Антон Вайно сохранил пост руководителя органа, первыми его замами также остались Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями руководителя АП стали Дмитрий Козак, Максим Орешкин, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Главного кадровика Минобороны заподозрили в получении взятки. У него нашли золотые монеты и более 100 миллионов рублей

      Популярный комик рассказал о покупке квартиры родителям

      Российская таможня пресекла ввоз подводного беспилотника из Эстонии

      Кожный зуд назвали симптомом распространенного среди молодежи вида рака

      Песков ответил на обвинения со стороны Европы о связи России с кибератаками

      В Кремле назвали задачи для ставшего помощником Путина тульского экс-главы

      В Кремле прокомментировали визит Блинкена в Киев

      Песков ответил на вопрос о ситуации с продвижением в Харьковской области

      Люся Чеботина вышла в свет в платье с глубоким декольте

      Деркач оценил готовность ФРГ помочь с расследованием подрыва «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше