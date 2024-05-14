Названы лучшие способы убрать бока и живот для мужчины дома

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал лучшие способы убрать бока и живот для мужчины в домашних условиях. Его слова приводит Men Today.

Кавальер заявил, что лучшими упражнениями для живота и боков являются велосипед, скручивания и подъем ног в висе. Он подчеркнул, что локального жиросжигания не существует, поэтому нужно прорабатывать каждую зону.

Тренер добавил, что для того, чтобы накачать грудь, нужно делать отжимания, жим с груди, пуловер с гантелями, а также медвежьи шаги. Для выполнения последнего нужно встать на четвереньки, держать колени на пару сантиметров над землей и ползти вперед, делая небольшие шаги.

6 мая американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.