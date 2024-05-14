Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 14 мая 2024Россия

Задержание второго за месяц чиновника Минобороны объяснили

Эксперт Перенджиев: арест Кузнецова и Иванова — сигнал для чиновников Минобороны

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Задержания двоих сотрудников министерства обороны — это сигнал, что в ведомстве будет присмотр за высшими чиновниками, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Второе за месяц задержание в Минобороны военный эксперт объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Очищение от коррупционеров для военного ведомства — это хорошо, как, впрочем, и для любого другого ведомства. В то время как военнослужащие, подчиненные министерству обороны, выполняют свой долг, кто-то живет по принципу "кому война, а кому мать родна"», — объяснил аресты Перенджиев.

Но это сигнал, что в Минобороны за высшими чиновниками будет присмотр. Коррупция — это ущерб национальной безопасности, а уж в силовых ведомствах этот ущерб увеличивается еще больше. Это в определенном смысле наведение порядка

Александр Перенджиеввоенный эксперт
Материалы по теме:
Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?
Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?
27 апреля 2024
Главного кадровика Минобороны заподозрили в получении взятки. У него нашли золотые монеты и более 100 миллионов рублей
Главного кадровика Минобороны заподозрили в получении взятки. У него нашли золотые монеты и более 100 миллионов рублей
Сегодня

Поздним вечером 23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он арестован.

Вечером 13 мая сообщалось о задержании начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кузнецов также арестован.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

      Володин раскритиковал предложение Мурашко заменить врачей на ИИ

      Фитнес-эксперт объяснила возникновение боли в суставах после тренировки

      Киев призвал союзников тратить на Украину часть своего ВВП

      В СВР рассказали о контактах со спецслужбами из недружественных стран

      Часть трассы в российском регионе собрались расширить вдвое

      Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров

      Звезда шоу на ТНТ раскрыл отношение к покинувшим Россию комикам

      Шансы Армении вступить в ЕС оценили

      Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше