Задержание второго за месяц чиновника Минобороны объяснили

Эксперт Перенджиев: арест Кузнецова и Иванова — сигнал для чиновников Минобороны

Задержания двоих сотрудников министерства обороны — это сигнал, что в ведомстве будет присмотр за высшими чиновниками, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Второе за месяц задержание в Минобороны военный эксперт объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Очищение от коррупционеров для военного ведомства — это хорошо, как, впрочем, и для любого другого ведомства. В то время как военнослужащие, подчиненные министерству обороны, выполняют свой долг, кто-то живет по принципу "кому война, а кому мать родна"», — объяснил аресты Перенджиев.

Но это сигнал, что в Минобороны за высшими чиновниками будет присмотр. Коррупция — это ущерб национальной безопасности, а уж в силовых ведомствах этот ущерб увеличивается еще больше. Это в определенном смысле наведение порядка Александр Перенджиев военный эксперт

Поздним вечером 23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он арестован.

Вечером 13 мая сообщалось о задержании начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кузнецов также арестован.

