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12:30, 14 мая 2024Культура

Раскрыты планы Куклачева после выписки из больницы

Куклачев собрался увидеться с кошами своего театра после выписки из больницы
Юрий Куклачёв

Юрий Куклачёв. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Раскрыты планы народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек, дрессировщика Юрия Куклачева после выписки из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Куклачев находится дома и планирует посетить свой театр, чтобы увидеться с кошками, по которым соскучился. По словам его помощницы, медики призвали артиста не проявлять активность, а восстанавливать силы после времени, проведенного в медицинском учреждении.

Известно, что 75-летнего дрессировщика обязали пожизненно пить таблетки для сердца. Отмечается, что в ближайшее время он будет занят реабилитацией и не сможет выступать.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

Во вторник, 14 мая, стало известно, что дрессировщика выписали из больницы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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