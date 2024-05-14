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16:23, 14 мая 2024Спорт

Россиянин Волков поднялся на одну позицию в рейтинге UFC

Россиянин Волков поднялся с шестого на пятое место в рейтинге UFC в тяжелом весе
Александр Волков

Александр Волков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков поднялся на одну строчку в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Обновленный список доступен на сайте промоушена.

Волков переместился с шестого на пятое место в рейтинге. Россиянин поменялся позициями с американцем Стипе Миочичем. Действующим обладателем пояса в тяжелом весе является представитель США Джон Джонс.

28 марта стало известно, что Волков проведет поединок против соотечественника Сергея Павловича. Тогда сообщалось, что он пройдет на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасой.

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      Дарья Коршунова
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