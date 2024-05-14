Из-за беспилотников светофоры получат новый сигнал

APnews: из-за беспилотных автомобилей в городах изменят светофоры

Из-за появления беспилотных автомобилей на дорогах появятся новые светофоры. Об этом сообщает APnews.

Журналисты издания сослались на результаты исследования ученых Университета штата Северная Каролина (США), которые заявили о необходимости модернизации светофоров. По их словам, на дорогах, по которым передвигается значительное количество беспилотных машин, должны появиться светфоры с дополнительным сигналом.

По словам автора исследования и доцента инженерных наук Али Хаджбабаи, светофоры могут получить четвертый сигнал — например, белый. Он будет включаться только для автомобилистов в случае, если на конкретном перекрестке окажется достаточное количество беспилотных транспортных средств. Хаджбабаи заметил, что при его включении автовладельцы смогут продолжить движение, уступая дорогу всем, у кого есть преимущество.

Специалисты отметили, что беспилотные машины не нуждаются в светофорах, так как обмениваются данными между собой и решают, какой автомобиль проедет первым, а какой будет уступать дорогу. При этом ученые полагают, что подобные светофоры появятся на дорогах общего пользования не скоро. Для необходимости введения мер дополнительного контроля беспилотники должны составлять 40-50 процентов от общего числа автомобилей.

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