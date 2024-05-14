Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:29, 14 мая 2024Наука и техника

Из-за беспилотников светофоры получат новый сигнал

APnews: из-за беспилотных автомобилей в городах изменят светофоры

Фото: Rob Schumacher-USA TODAY Network / Reuters

Из-за появления беспилотных автомобилей на дорогах появятся новые светофоры. Об этом сообщает APnews.

Журналисты издания сослались на результаты исследования ученых Университета штата Северная Каролина (США), которые заявили о необходимости модернизации светофоров. По их словам, на дорогах, по которым передвигается значительное количество беспилотных машин, должны появиться светфоры с дополнительным сигналом.

По словам автора исследования и доцента инженерных наук Али Хаджбабаи, светофоры могут получить четвертый сигнал — например, белый. Он будет включаться только для автомобилистов в случае, если на конкретном перекрестке окажется достаточное количество беспилотных транспортных средств. Хаджбабаи заметил, что при его включении автовладельцы смогут продолжить движение, уступая дорогу всем, у кого есть преимущество.

Специалисты отметили, что беспилотные машины не нуждаются в светофорах, так как обмениваются данными между собой и решают, какой автомобиль проедет первым, а какой будет уступать дорогу. При этом ученые полагают, что подобные светофоры появятся на дорогах общего пользования не скоро. Для необходимости введения мер дополнительного контроля беспилотники должны составлять 40-50 процентов от общего числа автомобилей.

Ранее инсайдеры рассказали, что компания Tesla вместе с Baidu запустит в Китае роботакси. Власти полагают, что роботакси Tesla подадут «хороший пример» местному бизнесу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Макаревичу в России грозит уголовное дело. Чем провинился музыкант?

      Следствие попросило арестовать тезку главного кадровика Минобороны

      Российские военные уничтожили автомобиль ВСУ с британскими номерами

      Из-за беспилотников светофоры получат новый сигнал

      Названы самые востребованные офисные вакансии в России

      В Харькове раздался взрыв

      Мамаев рассказал об отказе от мата

      Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

      При атаке ВСУ на Белгород пострадала женщина

      В ФРГ подняли вопрос о количестве воюющих на стороне Украины немецких радикалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше