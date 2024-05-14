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14:06, 14 мая 2024Спорт

В «Зените» оценили информацию о жестком разговоре руководства с игроками

В «Зените» назвали информацию о жестком разговоре руководства с игроками слухами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил информацию о жестком разговоре руководства с игроками после поражения от ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает РИА Новости.

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — заявил Медведев.

Сообщалось, что после поражения (0:1) 11 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер направился в раздевалку сине-бело-голубых и пообещал оставить футболистов без бонусов за неудовлетворительные результаты. По информации журналиста Ивана Карпова, разговор с командой также провел Медведев — он назвал игроков импотентами.

После 28 матчей «Зенит» потерял лидерство в РПЛ и занимает второе место с 51 очком. На первую строчку переместилось московское «Динамо», в активе которого 53 очка.

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      Андрей Стрельцов
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