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13:35, 14 мая 2024Силовые структуры

Верховный суд России подтвердил 25-летний приговор Кара-Мурзе

Верховный суд РФ отклонил жалобу осужденного за госизмену Кара-Мурзы

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд России подтвердил 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен в реестр иноагентов), осужденному за госизмену. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом высшая судебная инстанция отклонила кассационную жалобу защиты на приговор.

Летом 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции не нашел нарушений в судебном решении и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы осужденного.

17 апреля того же года Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о Вооруженных силах России. Он получил 25 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

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      Любовь Ширижик
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