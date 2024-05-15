Двоих врачей клиники Хайдарова обвинили в оказании некачественных услуг

СК предъявил обвинение двум врачам клиники Хайдарова по делу о смерти продюсера

Следователи предъявили обвинение двум врачам клиники пластической хирургии, принадлежащей Тимуру Хайдарову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

45-летнему заведующему хирургическим отделением и 28-летнему хирургу вменяется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С ними проведены очные ставки, они допрошены.

Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании им меры пресечения.

Врачей задержали 14 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного из-за негативных последствий операции по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову. Процедура была проведена ему 16 февраля в клинике операция «Ай Кью Пластик». Через три дня после выписки пациент почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь, однако усилия врачей не увенчались успехом — он не выжил. СК приостановил деятельность клиники.