Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе

Премьер-министр Мишустин провел первое заседание кабмина в обновленном составе

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание кабмина в обновленном составе. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

Глава правительства обратился к министрам с приветствием и напомнил им о сложных задачах, которые стоят перед ними. «Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — заявил Мишустин.

Чиновник добавил, что правительству необходимо внимательно отнестись к выполнению скорректированных целей развития страны на ближайшие шесть лет и особое внимание уделить исполнению послания президента Федеральному собранию.

«[Важно] делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе», — подытожил премьер.

Правительство в полном составе ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина — 7 мая. Затем по предложению главы государства Госдума вновь утвердила премьер-министром России Михаила Мишустина, и тот внес на рассмотрение новый состав правительства. Дума одобрила все кандидатуры, и уже 14 мая Путин утвердил окончательный состав кабмина.