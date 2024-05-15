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12:15, 15 мая 2024Россия

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе

Премьер-министр Мишустин провел первое заседание кабмина в обновленном составе

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание кабмина в обновленном составе. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

Глава правительства обратился к министрам с приветствием и напомнил им о сложных задачах, которые стоят перед ними. «Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — заявил Мишустин.

Чиновник добавил, что правительству необходимо внимательно отнестись к выполнению скорректированных целей развития страны на ближайшие шесть лет и особое внимание уделить исполнению послания президента Федеральному собранию.

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«[Важно] делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе», — подытожил премьер.

Правительство в полном составе ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина — 7 мая. Затем по предложению главы государства Госдума вновь утвердила премьер-министром России Михаила Мишустина, и тот внес на рассмотрение новый состав правительства. Дума одобрила все кандидатуры, и уже 14 мая Путин утвердил окончательный состав кабмина.

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      Марк Леонов
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