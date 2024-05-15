Названа стоимость замороженных в Германии российских активов

Reuters: замороженные в Германии российские активы оцениваются в $4,28 млрд

В Германии в настоящее время заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро (4,28 миллиарда долларов), пишет Reuters, отмечая, что в марте 2023 года сумма была выше.

По данным Минфина европейской страны, она составляла тогда 5,25 миллиарда евро. В письме ведомства, с которым ознакомились журналисты, говорится, что ее размер подвержен рыночным колебаниям.

В публикации отмечается, что речь идет о стоимости активов российского Центробанка, а также частных лиц и компаний, которые попали под санкции после начала военной операции на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе достигли консенсуса по использованию 90 процентов доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Киева. Ежегодный объем такой прибыли эксперты оценивают примерно в 10 миллиардов долларов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва будет рассматривать любое посягательство Запада на ее замороженные активы как элемент гибридной войны и эскалации экономической агрессии.