Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 15 мая 2024Экономика

Названа стоимость замороженных в Германии российских активов

Reuters: замороженные в Германии российские активы оцениваются в $4,28 млрд

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Германии в настоящее время заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро (4,28 миллиарда долларов), пишет Reuters, отмечая, что в марте 2023 года сумма была выше.

По данным Минфина европейской страны, она составляла тогда 5,25 миллиарда евро. В письме ведомства, с которым ознакомились журналисты, говорится, что ее размер подвержен рыночным колебаниям.

В публикации отмечается, что речь идет о стоимости активов российского Центробанка, а также частных лиц и компаний, которые попали под санкции после начала военной операции на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе достигли консенсуса по использованию 90 процентов доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Киева. Ежегодный объем такой прибыли эксперты оценивают примерно в 10 миллиардов долларов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва будет рассматривать любое посягательство Запада на ее замороженные активы как элемент гибридной войны и эскалации экономической агрессии.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль Работино в Запорожье. Это село было плацдармом для контрнаступления ВСУ

      СБУ задержала соратников Медведчука в Киеве

      США поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией

      Захарова сравнила выступление Блинкена в баре с визитом Сатаны в Киев

      Названа стоимость замороженных в Германии российских активов

      Россияне стали выводить из страны меньше денег

      Ставку по семейной ипотеке захотели поднять для части россиян

      «Манчестер Сити» оказался под угрозой недопуска до участия в Лиге чемпионов

      В Европе дали прогноз по темпам роста цен в России

      В Москве школьники отравились пиццей в столовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше