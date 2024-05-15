Появились подробности обстрела Белгородской области

В поселке Дубовое Белгородской области прозвучало 15 взрывов, горит жилой дом

В поселке Дубовое Белгородской области начиная с четырех утра прозвучало 15 взрывов. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, после одного из взрывов загорелся жилой дом. Внутри находятся люди.

Множество взрывов прозвучало в Белгороде во время ракетной опасности в ночь на среду, 15 мая. Тревога была объявлена в областном центре и Белгородском районе.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer. Помимо нее над регионом в то же время российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, отчитались в Минобороны РФ.