Президент Словакии обратится к согражданам в связи с покушением на премьера

JOJ: президент Словакии обратится к нации из-за покушения на премьера Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова намерена обратиться к нации в связи с покушением на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил канал JOJ.

«Президент Словакии выступит с заявлением в 16:45 (17:45 мск — прим. Ленты.ру) в связи с нападением на премьера Фицо», — передал канал со ссылкой на пресс-службу администрации президента Словакии.

Премьер-министр был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило заседание правительства.

Нападавший успел сделать четыре выстрела из неустановленного оружия. Пули попали в брюшную полость, грудь и руку Фицо. В больнице сообщили, что политик был в сознании во время госпитализации.