В Windows 11 обнаружили функцию слежки за пользователем

Windows Latest: Windows 11 будет следить за всеми шагами пользователя

В новой версии Windows 11 появится функция, которая будет записывать все действия пользователя. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Новая опция получит название Recall или AI Explorer. Специалисты обнаружили ее упоминание в настройках ранней версии 24H2, которая должна появится на ARM-компьютерах летом. Публичная версия 24H2 для всех пользователей будет доступна осенью. Согласно описанию, с помощью Recall система будет следить за абсолютно всеми шагами владельца ПК, сохранять введенный текст и делать скриншоты.

Журналисты медиа объяснили, что такая опция будет нужна для корректной работы нового виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ). Пользователь сможет посмотреть на все свои действия с ПК на временной шкале — например, в какой день он работал над презентацией или писал письмо. ОС можно будет задать вопросы типа «Где я сохранил отчет», и система покажет место на компьютере.

По словам специалистов, с виртуальным помощником можно будет общаться человеческим языком. Например, на запрос «Покажи мне статьи в интернете о древних цивилизациях, которые я смотрел на прошлой неделе» в Windows появится подсказка и откроется соответствующая веб-страница. В материале говорится, что функцию можно будет отключить.

Ранее американский стартап OpenAI впервые выпустил отдельное приложение для своего чат-бота ChatGPT. В первую очередь программа оказалась доступна пользователям платной версии сервиса на компьютерах Mac.