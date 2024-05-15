Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:20, 15 мая 2024Наука и техника

В Windows 11 обнаружили функцию слежки за пользователем

Windows Latest: Windows 11 будет следить за всеми шагами пользователя

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

В новой версии Windows 11 появится функция, которая будет записывать все действия пользователя. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Новая опция получит название Recall или AI Explorer. Специалисты обнаружили ее упоминание в настройках ранней версии 24H2, которая должна появится на ARM-компьютерах летом. Публичная версия 24H2 для всех пользователей будет доступна осенью. Согласно описанию, с помощью Recall система будет следить за абсолютно всеми шагами владельца ПК, сохранять введенный текст и делать скриншоты.

Журналисты медиа объяснили, что такая опция будет нужна для корректной работы нового виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ). Пользователь сможет посмотреть на все свои действия с ПК на временной шкале — например, в какой день он работал над презентацией или писал письмо. ОС можно будет задать вопросы типа «Где я сохранил отчет», и система покажет место на компьютере.

По словам специалистов, с виртуальным помощником можно будет общаться человеческим языком. Например, на запрос «Покажи мне статьи в интернете о древних цивилизациях, которые я смотрел на прошлой неделе» в Windows появится подсказка и откроется соответствующая веб-страница. В материале говорится, что функцию можно будет отключить.

Ранее американский стартап OpenAI впервые выпустил отдельное приложение для своего чат-бота ChatGPT. В первую очередь программа оказалась доступна пользователям платной версии сервиса на компьютерах Mac.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Словакии в тяжелом состоянии после покушения. Кто стрелял в него?

      В московской школе опровергли информацию о массовом отравлении учеников

      Российский бизнесмен сорвал сроки при строительстве школ и попал под статью

      46-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

      Футболисты избили семью отдыхающих в российском городе

      Стало известно о бизнесе предполагаемого взяткодателя по делу генерала Кузнецова

      Россиян предупредили о подорожании отдыха в одном популярном у туристов регионе

      Стали известны мотивы покушения на премьера Словакии Фицо

      Россиянин увидел вещий сон и выиграл 50 миллионов рублей в лотерею

      Власти Словакии рассказали о ходе операции Фицо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше