69-я параллель
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20:03, 15 мая 202469-я параллель

Россиянам предложили голосовать за растение

200-летняя сосна из Якутии номинирована на звание «Дерево года»

Фото: Andrew Berezovsky / Shutterstock / Fotodom

Жителям России предложили голосовать за 200-летнюю якутскую сосну, которую номинировали на звание «Дерево года». Об этом сообщает портал «ЯСИА».

По данным издания, за звание главного дерева России, кроме сосны из Якутии, поборются еще 73 растения из Национального реестра старовозрастных деревьев.

Высота якутской сосны составляет 15 метров, а диаметр — 0.88 метра. Оно растет у поселка Намцы в Намском лесничестве.

По состоянию на 20:00 15 мая сосна из Якутии получила 125 голосов.

Ранее сообщалось, что в Сочи расцвело необычное растение, которое также называют «Иудино дерево». Речь идет о церцисе, отличительной особенностью которого является способность цветков вырастать прямо на стволе, отчего оно приобретает сюрреалистичный облик.

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      Марк Леонов
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