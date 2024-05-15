Россиянам предложили голосовать за растение

200-летняя сосна из Якутии номинирована на звание «Дерево года»

Жителям России предложили голосовать за 200-летнюю якутскую сосну, которую номинировали на звание «Дерево года». Об этом сообщает портал «ЯСИА».

По данным издания, за звание главного дерева России, кроме сосны из Якутии, поборются еще 73 растения из Национального реестра старовозрастных деревьев.

Высота якутской сосны составляет 15 метров, а диаметр — 0.88 метра. Оно растет у поселка Намцы в Намском лесничестве.

По состоянию на 20:00 15 мая сосна из Якутии получила 125 голосов.

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