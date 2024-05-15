Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

Кадровик Минобороны РФ генерал-лейтенант Кузнецов купил «Волгу» и участок

Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Журналисты изучили его официальные декларации, которые он подавал с 2015 года.

Судя по документам, с середины 2010-х Кузнецов обзавелся новой квартирой, участком на 15 соток и несколькими автомобилями. Журналисты также нашли большие траты у супруги главного кадровика Минобороны.

Кузнецов купил себе раритетный автомобиль, а его жена приобретала иномарки

В 2015 году Кузнецов задекларировал две квартиры в пользовании. Площадь первой квартиры — чуть более 72 квадратных метров. Вторая жилплощадь была в два раза больше — 156,5 квадратного метра. В то время военный чиновник владел двумя дорогими машинами: немецким джипом BMW Х5 и японской Toyota Corolla. За этот год Кузнецов заработал 3,4 миллиона рублей, а его жена задекларировала доход в 3,1 миллиона.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2016 году семья вписала в декларацию квартиру в 156,5 квадратного метра в долевой собственности. Журналисты отметили, что второй квартиры в декларации уже не было. Через год супруга Кузнецова купила еще один элитный автомобиль — Audi A7. До этого у нее был Nissan Tiida. Спустя год немецкое авто пропало из декларации.

В 2017 году семья Кузнецовых приобрела два земельных участка в общей сложности на три тысячи «квадратов», а через два года у супруги появилось в собственности нежилое помещение и объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров в пользовании. Кузнецов задекларировал советский автомобиль «Волга». В 2019 году доход чиновника вырос на миллион рублей по сравнению с 2015-м и составил свыше 4,5 миллиона рублей.

В квартире у Кузнецова нашли золото

14 мая официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что во время обысков дома у Кузнецова было обнаружено более 100 миллионов рублей. По месту фактического проживания и регистрации главного кадровика Минобороны также обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Фото: Наталья Львова / Коммерсантъ

Кузнецову вменяется получение взяток на 30,5 миллиона рублей. Как стало известно, в полномочия Кузнецова входили организация и контроль вопросов обустройства и обеспечения жизнедеятельности подчиненных воинских частей.

Следствие считает, что Кузнецов решил извлечь выгоду из занимаемой должности, для чего «не позднее 22 апреля 2020 года» вступил в преступный сговор с краснодарским бизнесменом Левой Мартиросяном. Установлено, что в 2021-2023 годах Кузнецов организовал заключение между Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВУ) и фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание услуг по размещению военнослужащих на общую сумму 372,3 миллиона рублей.