Стало известно о блокпостах в Харькове

ТАСС: в Харькове развернули блокпосты, мужчин отправляют в военкоматы

В Харькове были развернуты блокпосты, где задерживают мужчин для отправки в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Главой Харькова приняты меры по удержанию в городе мужчин, подлежащих мобилизации. Развернутые блокпосты не дают эвакуироваться мужчинам, их сразу задерживают и передают в ТЦК», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в Харьковской области объявили план-перехват, так как украинские солдаты массово бегут от линии боевого соприкосновения. Он добавил, что на всех основных дорогах были установлены мобильные блокпосты, их усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков. По информации подполья, это сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в Минобороны Украины сообщили о стягивании резервов армии страны к Волчанску Харьковской области. Помимо этого, журналист издания Bild Юлиан Репке заявлял, что ВС России заняли северную часть города и обходят его с востока.