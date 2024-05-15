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13:49, 15 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о переброске ВСУ 11 тысяч бойцов в Харьковскую область

Марочко: ВСУ перебросили из-под Часова Яра в Харьковскую область 11 тысяч бойцов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили из-под Часова Яра в Харьковскую область 11 тысяч бойцов. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он уточнил, что ранее в районе Часова Яра находилась группировка из 19 тысяч украинских военных. Однако теперь на этом направлении осталось лишь 8 тысяч бойцов ВСУ, остальные были отправлены под Харьков.

«Сейчас украинским военным ввиду ограниченности контингента нужно, по сути, выбирать между плохим и очень плохим. Им приходится затыкать бреши на линии боевого соприкосновения, поскольку она увеличилась, а брать резервы практически неоткуда», — отметил Марочко.

ВСУ в настоящее время перебрасывают в Харьковскую область военных с донецкого и купянского направлений. Это позволяет российским подразделениям продвигаться и на данных участках фронта, добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о стягивании резервов ВСУ к Волчанску Харьковской области. Соответствующее заявление сделал представитель украинского министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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      Екатерина Грищенко
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