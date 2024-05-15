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18:32, 15 мая 2024Спорт

Удаление отстраненного россиянина из приложения НХЛ объяснили

Замкомиссара Дэйли: россиянина Ничушкина удалили из приложения НХЛ ненамеренно

Фото: Ron Chenoy / USA Today Sports / Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли объяснил, почему из приложения лиги удалили профиль отстраненного российского игрока «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Его слова приводит РИА Новости.

Дэйли заявил, что это произошло ненамеренно. «Мне сказали, что когда его исключили из состава "Колорадо", его автоматически удалили из приложения НХЛ», — отметил он.

14 мая НХЛ отстранила Ничушкина на полгода, переведя его на третий этап помощи игрокам. В этот период спортсмен не будет получать заработную плату. В январе 2024-го россиянин уже участвовал в программе помощи, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем.

В текущем плей-офф 29-летний российский форвард провел восемь матчей, в которых забросил девять шайб и сделал одну результативную передачу. Ничушкин делит с Заком Хайманом первое место по голам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, однако его удалили из списка в приложении лиги.

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