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13:52, 15 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области значительно увеличилось присутствие ВСУ

Ганчев: в Харьковской области численное присутствие ВСУ значительно возросло

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

В Харьковской области значительно возросло численное присутствие военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло», — заявил чиновник.

Ранее Ганчев заявлял, что оборона ВСУ на сватовско-купянском направлении сыпется, украинским военным приходится подтягивать резервы.

Помимо этого, чиновник отметил, что на Украине уже открыто признают потерю Волчанска в Харьковской области и еще нескольких населенных пунктов вблизи города. При этом Ганчев подчеркнул, что ситуация в городе остается непростой. По его словам, в Волчанске продолжаются бои, однако российские военные продвигаются вперед.

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      Валентин Карант
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