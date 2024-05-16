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20:59, 16 мая 2024Спорт

Объявлен состав сборной России по футболу на матч против Белоруссии

Футболисты Миранчук, Глушенков и Латышонок вошли в состав сборной России на июнь

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на июньский учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В расширенную заявку вошли 33 футболиста. Среди них братья Миранчуки, нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков и вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок. Карпин заявил, что окончательный состав будет объявлен на следующей неделе.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Белоруссией. Встреча пройдет в Минске 7 июня. Для российской команды это будет первый в 2024 году выездной матч.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.

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      Анастасия Борисова
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